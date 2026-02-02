El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente lluvioso y nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, y esta situación se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones comenzarán con intensidad moderada, acumulando hasta 6 mm en las primeras horas, y se espera que continúen durante la mayor parte del día, con un total aproximado de 2 mm en las horas posteriores.

La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes y visitantes de la isla se enfrenten a condiciones húmedas y lluviosas. Además, la probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 95% en los mismos periodos, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas acompañadas de lluvia escasa.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados a lo largo del día. Las temperaturas más altas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que por la tarde se espera un ligero descenso. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y humedad en el ambiente.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 61 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 24 y 73 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

A medida que avance la jornada, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en la tarde y la noche. Sin embargo, el cielo seguirá mayormente cubierto, lo que limitará la aparición de claros. La puesta de sol se producirá a las 18:50, y aunque la lluvia podría disminuir en intensidad hacia la noche, las condiciones seguirán siendo inestables.

Es recomendable que los residentes y visitantes de A Illa de Arousa tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial para afrontar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.