El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, A Guarda se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con lluvias persistentes que se extenderán a lo largo de la jornada. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y gris.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados . A primera hora, se registrarán 13 grados, pero a medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que se situará en torno al 85% en las horas más cálidas, generará una sensación de frío que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones del día. Se espera que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 67 km/h en las primeras horas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría. Los vientos del sur y su intensidad podrían generar condiciones de tormenta, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se eleva hasta el 95%.

La lluvia será variable, con acumulaciones que podrían llegar a los 12 mm en las primeras horas y disminuir a medida que avanza el día, aunque se prevén chubascos intermitentes. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas, especialmente durante los momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora. El cielo permanecerá cubierto y la lluvia continuará, aunque con una intensidad algo menor. La temperatura se estabilizará en torno a los 10 grados, y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente incómodo.

En resumen, A Guarda enfrentará un día de lluvia constante, temperaturas frescas y vientos fuertes. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean salir, y que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

