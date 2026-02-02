El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará cubierta, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán con ligeras lluvias de 2 mm en las primeras horas, aumentando a 7 mm entre las 2 y las 3 de la mañana, y alcanzando un pico de 11 mm en la franja horaria de 3 a 4 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera que la lluvia continúe, aunque con variaciones en la intensidad.

La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Gondomar se enfrenten a condiciones húmedas y lluviosas. Además, la probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 95% en las franjas horarias de la tarde y la noche, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas acompañadas de lluvia escasa.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados a lo largo del día. Las temperaturas más altas se registrarán en las primeras horas, mientras que a medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, alcanzando los 9 grados en la tarde y manteniéndose en ese rango durante la noche. La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 76% y el 92%, lo que contribuirá a una sensación de frío y humedad en el ambiente.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 24 y 58 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 65 km/h en las primeras horas de la mañana. Este viento puede generar una sensación térmica aún más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si deben salir.

A lo largo del día, se prevén intervalos de nubosidad y tormentas, especialmente en la tarde y la noche, lo que podría dificultar la visibilidad y generar condiciones de conducción complicadas. Es aconsejable que los residentes de Gondomar tomen precauciones y eviten actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad climática. La jornada se cerrará con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes, manteniendo la tendencia húmeda que caracterizará el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.