El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, A Estrada se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones comenzarán con intensidad moderada, alcanzando un total de 10 mm en las primeras horas, y se espera que continúen intermitentemente durante el día.

La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 6 y 12 grados . A primera hora, se registrarán 12 grados, pero a medida que avance la jornada, la temperatura descenderá, alcanzando los 6 grados por la tarde. La sensación térmica será aún más baja, especialmente en las horas más frías, donde se prevé que baje hasta los 2 grados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea notablemente intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 58 km/h. Esto no solo contribuirá a una sensación de frío más aguda, sino que también podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas más expuestas. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la mañana y la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en las carreteras.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad en las horas centrales del día. Esto significa que, además de la lluvia, se podrían experimentar tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más la situación. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planean realizar actividades al aire libre o que necesiten desplazarse.

A lo largo de la jornada, la nubosidad será persistente, con un cielo completamente cubierto. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la lluvia y el viento, por lo que se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones de la carretera.

En resumen, el día de hoy en A Estrada se caracterizará por un tiempo invernal, con lluvia constante, temperaturas frescas y un viento fuerte. Es un día para mantenerse en casa si es posible, y si se debe salir, hacerlo con precaución y abrigado.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.