El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente lluvioso y nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, y esta situación se mantendrá a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán con una intensidad moderada, acumulando alrededor de 2 mm en las primeras horas, aumentando a 6 mm en las horas centrales de la jornada. La probabilidad de precipitación es del 100% durante los periodos más críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Cuntis se enfrenten a lluvias continuas.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 7 y 12 grados . Las temperaturas más altas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que a medida que avance el día, se espera un ligero descenso. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en la mayoría de los periodos. Esto generará un ambiente húmedo y frío, por lo que se recomienda a los residentes abrigarse adecuadamente si necesitan salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frío. La combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones sean incómodas, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas será alta, alcanzando hasta el 95% en los periodos de mayor actividad. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si se encuentran en áreas propensas a inundaciones.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo invernal, con lluvias persistentes, temperaturas frescas y un alto riesgo de tormentas. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.