El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Catoira se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, y esta situación se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones comenzarán con intensidad moderada, acumulando hasta 4 mm en las primeras horas, y se espera que continúen durante la mayor parte del día, con un total de 7 mm pronosticados.

La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Catoira se enfrenten a lluvias constantes. Además, la probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 95% en intervalos específicos del día, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas acompañadas de lluvia escasa.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados . A medida que avanza el día, se espera que la temperatura baje ligeramente, alcanzando los 9 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 94% en las primeras horas y descenderá a un 73% hacia la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur con velocidades que alcanzarán hasta 36 km/h, lo que podría generar rachas aún más intensas. Esto, combinado con la lluvia y la posibilidad de tormentas, podría crear condiciones de incomodidad y riesgo en las calles, especialmente para quienes se desplacen a pie o en bicicleta.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con momentos de nubosidad intensa y tormentas. En la tarde, se prevé que la situación meteorológica se mantenga similar, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas eléctricas. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y llevar consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

En resumen, el día de hoy en Catoira se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias continuas, tormentas y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones al salir y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.