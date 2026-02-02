El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en el periodo de las 04:00 a las 05:00, y alrededor de 5 mm entre las 05:00 y las 06:00.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, oscilando entre los 4 y 11 grados . La sensación térmica será aún más baja, especialmente en las horas más frías, donde se prevén valores de hasta -1 grado en la tarde. Esto se debe a la combinación de la humedad y el viento, que alcanzará velocidades de hasta 71 km/h desde el sur y suroeste, lo que podría generar ráfagas aún más intensas en momentos puntuales.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas severas, incluyendo tormentas eléctricas y lluvias intensas. La tarde también traerá consigo intervalos nubosos, pero la lluvia persistirá, aunque con una ligera disminución en la intensidad.

El viento, que soplará mayormente del sur y suroeste, contribuirá a que la sensación de frío sea más pronunciada. Las ráfagas de viento podrían ser especialmente fuertes durante las tormentas, lo que podría causar algunos inconvenientes en la circulación y en actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que eviten salir innecesariamente y que tomen precauciones si deben desplazarse.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve. Sin embargo, la posibilidad de que se produzcan algunas nevadas ligeras en las zonas más altas no puede descartarse, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, A Cañiza experimentará un día muy húmedo y frío, con lluvias continuas y la posibilidad de tormentas eléctricas. Se aconseja a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

