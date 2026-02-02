El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas más activas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 9 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con 14 grados, descendiendo gradualmente a 10 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 96% en la mañana y bajando a un 67% por la tarde. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, típico de esta época del año.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas de mayor intensidad. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se espera que se mantenga entre 10 y 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance el día, se prevé que el cielo se mantenga muy nuboso, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer breves momentos de claridad. Sin embargo, la probabilidad de tormenta es considerable, alcanzando hasta un 95% en los periodos de 07:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada.

La tarde se presentará con temperaturas que rondarán los 10 grados, y aunque la lluvia será menos intensa, la posibilidad de chubascos aislados se mantendrá. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, así que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes y la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.