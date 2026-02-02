El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Cambados se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, una tendencia que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones comenzarán con intensidad moderada, acumulando hasta 6 mm en las primeras horas, y se espera que continúen durante la mayor parte del día, con un total aproximado de 20 mm de lluvia.

La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Esto significa que los habitantes de Cambados deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente complicadas para la movilidad. Además, la probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 95% en los mismos intervalos, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas acompañadas de lluvia escasa.

Las temperaturas se mantendrán frescas durante todo el día, oscilando entre los 9 y 13 grados . A primera hora, se registrarán 13 grados, descendiendo a 11 grados en las horas centrales de la jornada y alcanzando un mínimo de 9 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en la mayoría de los periodos.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 73 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en zonas expuestas. Las rachas de viento serán más fuertes entre las 03:00 y las 04:00, y nuevamente entre las 12:00 y las 13:00, lo que podría afectar la seguridad en la vía pública y en actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa hacia el final del día. La temperatura comenzará a descender, y se espera que a última hora se sitúe en torno a los 10 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:50, marcando el final de un día que, sin duda, estará marcado por la lluvia y el viento.

Los ciudadanos de Cambados deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean salir de casa. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede hacer que las condiciones sean incómodas y potencialmente peligrosas.

