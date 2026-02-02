El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, y esta situación se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones comenzarán con intensidad moderada, acumulando hasta 2 mm en las primeras horas, y alcanzando un total de 30 mm a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias continuas.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 8 y 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura baje ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará desde el sur a velocidades que alcanzarán hasta 30 km/h, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h en momentos de mayor intensidad.

La humedad relativa será alta, rondando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas y el viento, podría hacer que la sensación térmica sea considerablemente más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

Además de la lluvia, existe una alta probabilidad de tormentas, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo a las condiciones climáticas ya complicadas. Los intervalos de nubosidad serán frecuentes, y aunque se espera que las lluvias sean intermitentes, la intensidad de las mismas podría variar, con momentos de lluvia escasa y otros de mayor intensidad.

Es importante que los residentes de Caldas de Reis tomen precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones. Se aconseja evitar conducir en condiciones de lluvia intensa y estar atentos a las alertas meteorológicas que puedan emitirse a lo largo del día. La combinación de lluvia, viento y tormentas eléctricas puede generar situaciones peligrosas, por lo que se recomienda mantenerse informado y actuar con precaución.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.