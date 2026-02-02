El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, Bueu se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la presencia de lluvia escasa que persistirá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 10 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las horas matutinas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% durante las franjas horarias más críticas, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto indica que los habitantes de Bueu deben estar preparados para condiciones de lluvia continua, que podría intensificarse en algunos momentos.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Predominará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente más fresco y, en ocasiones, incómodo para quienes se encuentren al aire libre. La combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

A lo largo del día, se prevén intervalos de tormenta, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde, con una probabilidad de tormenta que se eleva hasta el 95%. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se verá afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas nocturnas oscilarán entre los 9 y 10 grados, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunas lloviznas aisladas.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias continuas, viento moderado y temperaturas frescas. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las condiciones cambiantes que se avecinan.

