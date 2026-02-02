El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará cubierta, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , lo que generará una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

La precipitación será un factor constante, con acumulados que alcanzarán hasta 9 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir. Las lluvias serán acompañadas de tormentas, especialmente en las horas centrales del día, con una probabilidad de tormenta que se eleva hasta el 95%.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 58 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, se prevén ráfagas de viento que podrían ser intensas, especialmente durante las tormentas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 86% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esta combinación de factores climáticos puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja vestirse en capas y estar preparado para condiciones húmedas y ventosas.

A medida que avance la tarde, las lluvias continuarán, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente hacia la noche. Sin embargo, las condiciones seguirán siendo inestables, y no se descartan nuevas tormentas. La puesta de sol se producirá a las 18:49, y aunque el cielo permanecerá cubierto, es posible que se aprecien algunos claros momentáneos.

En resumen, el día en Barro será marcado por un tiempo lluvioso y fresco, con tormentas y vientos fuertes. Es fundamental estar preparado para las inclemencias del tiempo y tomar precauciones al salir.

