El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2026, Baiona se prepara para un tiempo predominantemente lluvioso y nublado. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con condiciones que se mantendrán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán siendo ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 11 mm en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza la jornada.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 8 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 13 grados, descendiendo a 10 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 92% en algunos momentos del día. Esto podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 65 km/h, especialmente durante la mañana. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, por lo que es aconsejable tener precaución al desplazarse, sobre todo en áreas expuestas. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la costa, donde se prevé que el mar esté agitado.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales. Esto significa que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre. Se recomienda estar atento a las alertas meteorológicas y evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad personal.

La tarde se presentará con intervalos de nubosidad y, aunque las lluvias podrían disminuir ligeramente, se mantendrá la posibilidad de chubascos dispersos. La humedad y el viento continuarán siendo factores relevantes, contribuyendo a un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Baiona será marcado por un tiempo invernal, con lluvias constantes, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, disfrutando de un buen libro o una película, mientras se espera que las condiciones mejoren en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-01T20:57:13.