El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero de 2026, As Neves se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, y esta situación se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 13 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación será significativa, acumulando hasta 10 litros por metro cuadrado en las primeras horas del día, con un total de 2 litros en las primeras horas, aumentando progresivamente. A medida que avance la mañana, se espera que la lluvia continúe, aunque con una ligera disminución en la intensidad hacia la tarde. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de As Neves se enfrenten a un día lluvioso.

Además de la lluvia, existe un alto riesgo de tormentas. La probabilidad de tormenta es del 95% en los periodos de la tarde y la noche, lo que sugiere que se podrían experimentar tormentas eléctricas acompañadas de lluvia escasa. Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 69 km/h en las horas más intensas de la mañana. Los vientos soplarán principalmente del sur y suroeste, lo que podría generar condiciones de incomodidad y riesgo en áreas expuestas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Es recomendable que los residentes de As Neves tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de la tormenta. Se aconseja el uso de ropa adecuada para la lluvia y la precaución al conducir, ya que las condiciones de la carretera pueden deteriorarse rápidamente debido a la acumulación de agua. Además, es prudente mantenerse informado sobre cualquier aviso meteorológico que pueda emitirse a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

