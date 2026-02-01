El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una atmósfera densa y brumosa, especialmente en las horas de la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulados que podrían llegar a 4 mm en las horas más intensas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes de Vilanova de Arousa necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

Las tormentas también son una posibilidad, con probabilidades que oscilan entre el 55% y el 75% en diferentes momentos del día. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en las horas de la tarde, cuando la inestabilidad atmosférica tiende a aumentar.

El viento será otro factor a tener en cuenta, soplando predominantemente del sur con rachas que podrían alcanzar hasta 60 km/h. Esto no solo contribuirá a una sensación térmica más fría, sino que también podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas costeras. Los vientos fuertes podrían causar oleaje elevado, lo que es importante para quienes planean actividades en la playa o cerca del mar.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas podrían experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 14 grados, pero la combinación de viento y humedad mantendrá una sensación de frío. La puesta de sol está prevista para las 18:48, momento en el que las condiciones meteorológicas podrían seguir siendo adversas, con cielos cubiertos y la posibilidad de más lluvias.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se presenta como un día de lluvia y tormentas, con temperaturas frescas y vientos fuertes. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, que abarcan desde la 1:00 hasta la 7:00 y desde la 13:00 hasta la 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm en los periodos de mayor actividad.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . A medida que avancen las horas, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados en la tarde.

Hoy, 1 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, una tendencia que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las condiciones de nubosidad serán persistentes, con un predominio de cielos cubiertos que limitarán la visibilidad y aportarán una sensación de humedad en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.