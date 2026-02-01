El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, una tendencia que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las condiciones de nubosidad serán persistentes, con un predominio de cielos cubiertos que limitarán la visibilidad y aportarán una sensación de humedad en el ambiente.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango térmico, aunque moderado, puede resultar incómodo debido a la alta humedad relativa, que alcanzará valores de hasta el 95% en las horas más críticas del día. Esta combinación de temperatura y humedad generará una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulados que podrían llegar a 0.9 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vilagarcía necesiten paraguas y ropa impermeable a lo largo del día.

Además, existe un riesgo significativo de tormentas, con probabilidades que rondan el 70% en las primeras horas y que se mantienen en torno al 55% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean constantes, podrían producirse episodios de mayor intensidad que generen lluvias más fuertes y rachas de viento.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 39 km/h, predominando de dirección sur. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo húmedo y fresco, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para posibles tormentas y vientos fuertes, así como tomar precauciones al desplazarse por la ciudad.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de febrero de 2026, Catoira se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que traerán consigo lluvias escasas. A medida que avance la jornada, la situación se tornará más complicada, ya que se prevén tormentas acompañadas de lluvias que podrían intensificarse en ciertos momentos.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . A medida que avancen las horas, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados en la tarde.

Hoy, 1 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.