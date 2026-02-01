El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en los periodos más críticos. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en las primeras horas y hasta 3 mm hacia el final del día, especialmente en los periodos de la tarde y la noche.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 15 grados . Las primeras horas del día comenzarán con 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 81% y el 96%. Esto generará un ambiente algo pesado y húmedo, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. En los periodos más ventosos, especialmente en la tarde, se espera que la racha máxima alcance los 28 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será significativa, alcanzando un 70% en las horas de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de tormentas aisladas, lo que podría generar momentos de mayor inestabilidad en el tiempo.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes de Vilaboa que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor lluvia y viento.

En resumen, el día se presenta como uno de clima húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y una sensación térmica fresca. Es un buen momento para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las horas más húmedas, lo que puede generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las horas más húmedas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.