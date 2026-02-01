El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se presentará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% en los periodos más críticos del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados , lo que sugiere que los habitantes deben abrigarse adecuadamente si planean salir.

A lo largo de la jornada, se espera que la lluvia sea escasa en las primeras horas, pero a medida que avance el día, la intensidad de las precipitaciones podría aumentar, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se prevé una precipitación de hasta 2 mm. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían llegar a los 39 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 19:00 y las 21:00 horas. Este viento, aunque fresco, también podría ayudar a dispersar un poco la densa nubosidad que se espera durante el día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados.

En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de la tormenta. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será crucial para evitar sorpresas desagradables.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas más húmedas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. La temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 9 y 10 grados en la tarde, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el final del día.

Hoy, 1 de febrero de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 83% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.