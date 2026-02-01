El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Vigo se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 2 mm, siendo más intensas en la tarde, donde se espera un total de 4 mm hacia el final del día.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 12-14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 96% en algunos momentos. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, puede generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 42 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 29 y 42 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras. Se aconseja tener precaución, ya que las ráfagas pueden ser más intensas en áreas expuestas.

A lo largo del día, se prevé que el cielo permanezca cubierto, con momentos de mayor intensidad de lluvia, especialmente en la tarde. Las condiciones meteorológicas sugieren que, aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de tormentas se mantiene, con un 70% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 55% entre las 19:00 y la 01:00. Esto podría generar un ambiente inestable, por lo que es recomendable estar atentos a posibles alertas meteorológicas.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la presencia de lluvias ligeras. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor viento y lluvia.

Hoy, 1 de febrero de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes se enfrenten a algunas gotas de lluvia. La precipitación acumulada durante la mañana se estima en alrededor de 1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, será constante.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las horas más húmedas, lo que puede generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

Hoy, 1 de febrero de 2026, Mos se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la presencia de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 90% en las primeras horas y se mantendrá alta durante todo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.