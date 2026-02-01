El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas en algunos momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 11 a 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A lo largo del día, se espera que la precipitación sea variable, con acumulados que podrían llegar hasta 5 mm en las horas más intensas, especialmente entre las 22:00 y 23:00 horas. La lluvia será más notable en la tarde, donde se prevé un incremento en la intensidad, con un 100% de probabilidad de tormenta entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad para quienes se desplacen al aire libre, por lo que se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las horas de la noche, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que oscilarán entre 14 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 53 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Los periodos de mayor actividad eléctrica se concentrarán entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde, con un 80% de probabilidad de tormenta. Es recomendable que los residentes de Valga tomen precauciones, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen en la tarde y se prolonguen hasta la noche. La puesta de sol ocurrirá a las 18:47, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta. En resumen, un día de febrero que requerirá estar preparado para la lluvia y las tormentas en Valga.

Hoy, 1 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá alta a lo largo del día. Las primeras horas del día presentarán lluvias escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.2 mm. A medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia aumentará, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se espera que la precipitación alcance hasta 1 mm.

Hoy, 1 de febrero de 2026, Catoira se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que traerán consigo lluvias escasas. A medida que avance la jornada, la situación se tornará más complicada, ya que se prevén tormentas acompañadas de lluvias que podrían intensificarse en ciertos momentos.

Hoy, 1 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 5 mm en las horas de la tarde, especialmente entre las 19:00 y 21:00.

