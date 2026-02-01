El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se forme niebla en algunos momentos.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 10 grados, con una ligera posibilidad de que se registren algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Tui necesiten paraguas y ropa impermeable. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas.

Durante la tarde, la situación meteorológica no cambiará significativamente. El cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 11 grados. La probabilidad de tormenta también es notable, alcanzando un 70% en los periodos de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas acompañadas de lluvia. Las precipitaciones podrían aumentar en intensidad, especialmente en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es recomendable que los residentes tomen precauciones ante el viento fuerte, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose en torno a los 12 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, y se espera que continúen las condiciones de cielo cubierto. La humedad relativa alcanzará el 100% en algunos momentos, lo que podría favorecer la formación de niebla y reducir la visibilidad.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones meteorológicas adversas y tomar las precauciones necesarias al salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de lluvia escasa que se intensificarán en las horas posteriores. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Hoy, 1 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la precipitación sea constante, aunque ligera, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Hoy, 1 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.