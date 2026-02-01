El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero
El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95%, lo que generará una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, se prevé que las condiciones de lluvia se mantengan, con precipitaciones que rondarán los 1 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Tomiño necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.
Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 13 grados . Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y las lluvias se intensificarán ligeramente, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 70% de posibilidad en los periodos de la tarde, lo que podría generar tormentas aisladas.
El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y húmedo, acentuando la sensación térmica. Los vientos del sur también pueden contribuir a un aumento en la nubosidad, lo que dificultará la aparición de claros en el cielo.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. La temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose en torno a los 12 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, y se espera que las precipitaciones continúen, aunque con menor intensidad. La humedad relativa alcanzará su punto máximo, llegando al 100% en algunos momentos, lo que podría dar lugar a la formación de niebla.
En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y una alta humedad. Se recomienda a los residentes estar preparados para las lluvias y las posibles tormentas, así como tomar precauciones al desplazarse debido a la posibilidad de niebla en la noche.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán hacia la tarde, alcanzando un total de 4 mm de precipitación en el transcurso del día.
El día de hoy, 1 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para quienes prefieren evitar el calor intenso.
El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se forme niebla en algunos momentos.
