El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se prevé que las condiciones de lluvia se mantengan, con precipitaciones que rondarán los 1 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Tomiño necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 13 grados . Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y las lluvias se intensificarán ligeramente, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 70% de posibilidad en los periodos de la tarde, lo que podría generar tormentas aisladas.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y húmedo, acentuando la sensación térmica. Los vientos del sur también pueden contribuir a un aumento en la nubosidad, lo que dificultará la aparición de claros en el cielo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. La temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose en torno a los 12 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, y se espera que las precipitaciones continúen, aunque con menor intensidad. La humedad relativa alcanzará su punto máximo, llegando al 100% en algunos momentos, lo que podría dar lugar a la formación de niebla.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y una alta humedad. Se recomienda a los residentes estar preparados para las lluvias y las posibles tormentas, así como tomar precauciones al desplazarse debido a la posibilidad de niebla en la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán hacia la tarde, alcanzando un total de 4 mm de precipitación en el transcurso del día.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para quienes prefieren evitar el calor intenso.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se forme niebla en algunos momentos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.