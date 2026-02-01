El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia se mantengan, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.8 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes de Soutomaior necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más intensa, con la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 70% entre las 01:00 y las 07:00, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa en términos de acumulación, la intensidad de las tormentas podría ser notable, especialmente en las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 14 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 18:48. Esto podría afectar la visibilidad en las carreteras, por lo que se aconseja precaución a los conductores.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y la posibilidad de tormentas. Las temperaturas se mantendrán frescas y la alta humedad contribuirá a una sensación de frío. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias al salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia escasa comience a caer, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más activas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y se mantiene alta durante el resto del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las horas más húmedas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Hoy, 1 de febrero de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en los periodos más críticos. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en las primeras horas y hasta 3 mm hacia el final del día, especialmente en los periodos de la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.