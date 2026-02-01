El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 83% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que no variarán significativamente, permaneciendo en torno a los 9 grados. Sin embargo, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.5 mm en la tarde.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que oscilarán entre los 12 y 23 km/h. Estas condiciones de viento, combinadas con la alta humedad, podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. En particular, se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 34 km/h en la tarde, lo que podría generar un ambiente más incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura podría experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 11 grados , pero la sensación de frío persistirá debido a la combinación de viento y humedad. Las probabilidades de tormenta también son significativas, con un 70% de probabilidad en las horas centrales del día, lo que podría dar lugar a episodios de lluvia más intensa, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá nuevamente a 10 grados, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar niebla en las horas nocturnas.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , aumentando ligeramente a 9 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser algo más fría debido a la alta humedad relativa, que alcanzará valores del 89% al 98% en diferentes momentos del día.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. La temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 9 y 10 grados en la tarde, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el final del día.

Hoy, 1 de febrero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se presentará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% en los periodos más críticos del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados , lo que sugiere que los habitantes deben abrigarse adecuadamente si planean salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.