El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama meteorológico marcado por la inestabilidad y la presencia de precipitaciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con lluvias escasas que se prolongarán a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones de cielo cubierto, puede generar una atmósfera densa y poco agradable para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera un aumento en la intensidad de las precipitaciones, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes y visitantes de Sanxenxo se enfrenten a lluvias más intensas. Las cantidades de precipitación acumuladas podrían llegar a ser significativas, con estimaciones que rondan los 3 mm en las horas de mayor actividad.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 55 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad, especialmente en zonas costeras.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la tarde. Sin embargo, la presencia de tormentas no puede descartarse, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los ciudadanos y visitantes que tomen precauciones, especialmente si tienen planes de salir, y que estén preparados para cambios bruscos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 12 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que se sitúa en torno al 83%.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando un 95% en las primeras horas y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente durante la mañana.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con un total acumulado que podría llegar a los 3 mm en las horas más intensas, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.