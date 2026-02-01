El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, sin grandes variaciones, oscilando entre los 11 y 14 grados . Las lluvias serán intermitentes, con precipitaciones que se registrarán principalmente en las horas centrales del día. Se anticipa que la cantidad de lluvia será ligera, con acumulados que no superarán los 2 mm en las horas más activas, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación alcanza el 100%.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en momentos puntuales. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento se mantendrá constante, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y en la posible aparición de claros en el cielo.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 70% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Salvaterra de Miño deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero las lluvias continuarán siendo una constante.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. La visibilidad mejorará ligeramente a medida que avance el día, aunque se mantendrá por debajo de los niveles óptimos debido a la alta humedad y las condiciones de lluvia.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta y lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.