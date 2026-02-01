El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 1 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.
La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 12 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que oscilará entre el 87% y el 99%, generará una sensación de frío y humedad que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre. La niebla y la bruma también podrían ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la humedad y las bajas temperaturas. Los periodos de mayor viento se esperan entre las 21:00 y las 22:00, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que intensifiquen temporalmente las precipitaciones. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de cambios repentinos en el tiempo.
En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se recomienda a la población que tome precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor viento y en condiciones de niebla.
El tiempo en otros municipios
Hoy, 1 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la precipitación sea constante, aunque ligera, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.
El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se forme niebla en algunos momentos.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.
