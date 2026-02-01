El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 12 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que oscilará entre el 87% y el 99%, generará una sensación de frío y humedad que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre. La niebla y la bruma también podrían ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la humedad y las bajas temperaturas. Los periodos de mayor viento se esperan entre las 21:00 y las 22:00, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que intensifiquen temporalmente las precipitaciones. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se recomienda a la población que tome precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor viento y en condiciones de niebla.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la precipitación sea constante, aunque ligera, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se forme niebla en algunos momentos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.