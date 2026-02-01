El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . A medida que avancen las horas, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados en la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 1 milímetro en las primeras horas, aumentando a 2 milímetros en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, se recomienda a los habitantes de Ribadumia llevar paraguas y estar preparados para condiciones húmedas.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga alta, rondando entre el 76% y el 98% a lo largo del día. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevén rachas que alcanzarán hasta 59 km/h, especialmente en las horas de la tarde. El viento soplará mayormente del sur, con velocidades que variarán entre 14 y 31 km/h. Estas condiciones pueden generar un ambiente ventoso, lo que podría afectar actividades al aire libre, así que se recomienda precaución, especialmente en zonas expuestas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad en las primeras horas y disminuyendo a un 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no serán generalizadas, podrían presentarse en forma de chubascos aislados, lo que añade un elemento de incertidumbre a la predicción.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable. Los habitantes deben estar preparados para condiciones invernales y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y rachas de viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, que abarcan desde la 1:00 hasta la 7:00 y desde la 13:00 hasta la 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm en los periodos de mayor actividad.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes, especialmente en las primeras horas del día.

Hoy, 1 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.