El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las horas más húmedas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que la lluvia se mantenga ligera, con precipitaciones acumuladas que podrían llegar a 0.8 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en las siguientes. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Redondela necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur-sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 16 km/h en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían llegar a 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Es recomendable que las personas que se desplacen al aire libre tomen precauciones ante el viento, que podría ser más fuerte en áreas abiertas.

Durante la tarde, la temperatura se mantendrá estable en torno a los 14 grados, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que se sienta más fresco. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en algunos momentos, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación vehicular.

La probabilidad de tormenta es del 70% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo húmedo y fresco, con lluvias ligeras y viento moderado. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día de mal tiempo, manteniendo precauciones al salir y considerando las condiciones de visibilidad y viento.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia escasa comience a caer, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más activas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y se mantiene alta durante el resto del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Hoy, 1 de febrero de 2026, Vilaboa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en los periodos más críticos. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en las primeras horas y hasta 3 mm hacia el final del día, especialmente en los periodos de la tarde y la noche.

