El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Pontevedra se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia escasa que podría intensificarse a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente frío y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más críticas de la mañana. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación térmica aún más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Pontevedra se enfrenten a lluvias durante gran parte del día. Las tormentas también son una posibilidad, con un 70% de probabilidad en las primeras horas y un 60% en la tarde, lo que podría generar momentos de mayor intensidad en la lluvia.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h, especialmente en la tarde. Esto podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, así que es aconsejable tener precaución al desplazarse, ya que las ráfagas podrían ser fuertes en algunas áreas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia hacia la noche, aunque no se descartan chubascos aislados. La puesta de sol se producirá a las 18:48, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, manteniendo un ambiente frío y húmedo.

En resumen, Pontevedra vivirá un día de febrero caracterizado por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las inclemencias del tiempo y tomar las precauciones necesarias al salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones comiencen a intensificarse a medida que avanza el día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 95% en las primeras horas y manteniéndose en un 100% durante la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando un 95% en las primeras horas y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente durante la mañana.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en los periodos más críticos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.