El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 5 mm en las horas de la tarde, especialmente entre las 19:00 y 21:00.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11-13 grados durante todo el día, lo que sugiere un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 16 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 53 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones inestables y contribuir a la sensación de frío.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 80% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en la tarde, cuando la actividad podría ser más intensa.

Es recomendable que los habitantes de Pontecesures tomen precauciones si planean salir, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Además, se aconseja evitar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por las tormentas. La niebla también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el día se presenta como uno de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, lo que obligará a los residentes a estar atentos a las condiciones meteorológicas y a planificar sus actividades en consecuencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.