El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones de lluvia que se irán intensificando a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con lluvias escasas, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la intensidad de las precipitaciones.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 11 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 12 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 87% al inicio del día y podría llegar hasta el 96% en las horas más frías. Esto generará un ambiente bastante húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 8 km/h, lo que no generará una sensación de frío excesiva, pero sí podría contribuir a la sensación de humedad en el ambiente. Las rachas de viento más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

A lo largo del día, se prevé que las condiciones de visibilidad se vean afectadas por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas, lo que añade un elemento de alerta para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, Ponteareas experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para condiciones inestables y que tomen precauciones si deben salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Hoy, 1 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.