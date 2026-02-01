El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las precipitaciones sean más notorias, especialmente en las horas centrales, donde se prevé una acumulación de hasta 2 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% de posibilidades de que se registren lluvias entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes de Ponte Caldelas deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 10 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la actividad tormentosa, hay un 70% de probabilidad de tormentas durante las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente inestable. Sin embargo, la intensidad de las tormentas no se espera que sea severa, aunque es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Por lo tanto, se aconseja precaución a quienes se desplacen por carretera.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto, aunque las lluvias podrían disminuir. La puesta de sol se producirá a las 18:48, marcando el final de un día que, aunque húmedo y fresco, también ofrece la oportunidad de disfrutar de la belleza natural de Ponte Caldelas bajo un manto de nubes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia escasa comience a caer, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más activas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y se mantiene alta durante el resto del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.