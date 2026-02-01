El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en los periodos más críticos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación acumulada durante el día se estima en alrededor de 2 milímetros, con los periodos de mayor intensidad de lluvia esperados entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante estos momentos, la probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 75% en el intervalo de la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en la mayoría de los periodos, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. Las ráfagas de viento también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy, con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h, provenientes del sur. Esto podría generar un ambiente incómodo, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La bruma podría aparecer en algunos momentos, reduciendo la visibilidad, por lo que se recomienda precaución al conducir. La temperatura máxima se alcanzará alrededor de las 14:00 horas, con un leve descenso hacia la tarde.

En resumen, Poio experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias escasas y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Es aconsejable que los residentes se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para enfrentar las condiciones climáticas de hoy.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando un 95% en las primeras horas y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente durante la mañana.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes, especialmente en las primeras horas del día.

Hoy, 1 de febrero de 2026, Pontevedra se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia escasa que podría intensificarse a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente frío y húmedo.

