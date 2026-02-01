El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia escasa comience a caer, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más activas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y se mantiene alta durante el resto del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . A primera hora, se registrarán 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 96% en las horas centrales del día. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h hacia el final de la jornada, lo que podría intensificar la sensación de frío. Es recomendable que los habitantes de Pazos de Borbén se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean salir durante la tarde.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 70% entre las 01:00 y las 07:00, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas aisladas, lo que podría complicar las actividades al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.