El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Oia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán hacia la tarde, alcanzando un total de 4 mm de precipitación en el transcurso del día.
Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados . En la mañana, la temperatura será de 10 grados, aumentando ligeramente a 12 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío y húmedo de lo habitual.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 66 km/h en la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas. La combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución si se planea salir.
A lo largo del día, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 70% durante las horas de la mañana y la tarde, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas. La niebla también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras.
En resumen, Oia experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que tomen las precauciones necesarias si planean salir. La mejor opción será permanecer en interiores y disfrutar de actividades bajo techo, mientras se espera que el tiempo mejore en los días siguientes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.
