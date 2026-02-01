El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para quienes prefieren evitar el calor intenso.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las cantidades de precipitación esperadas varían, con un total acumulado que podría llegar a los 3 mm hacia el final de la jornada. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde y la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. Esta combinación de alta humedad y lluvias puede dar lugar a la formación de niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 15 y 32 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 53 km/h en algunos momentos. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos durante el día.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de mayor actividad de lluvia. Esto podría traer consigo descargas eléctricas, por lo que se aconseja precaución, especialmente en actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones climáticas se mantengan inestables, con la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen en la tarde. Los ciudadanos de O Rosal deben estar preparados para un día de clima variable, con la recomendación de llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Hoy, 1 de febrero de 2026, A Guarda se enfrenta a un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a lluvias continuas y, en algunos momentos, intensas.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán hacia la tarde, alcanzando un total de 4 mm de precipitación en el transcurso del día.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.