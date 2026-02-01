El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la precipitación sea constante, aunque ligera, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

La temperatura se mantendrá estable en torno a los 11 a 14 grados , lo que proporciona un ambiente fresco, pero no excesivamente frío. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que esté entre el 87% y el 99%, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es. La alta humedad, combinada con las lluvias, contribuirá a un ambiente bastante húmedo y posiblemente incómodo para algunas personas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento también podría influir en la dispersión de la niebla y la bruma que se espera en algunos momentos del día, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 70% de posibilidad en los periodos de mayor actividad, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día se presenta como uno de los más húmedos del año hasta ahora, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es recomendable que los residentes de O Porriño se preparen para un día de clima inestable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas, por lo que se aconseja precaución al conducir.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de febrero de 2026, Mos se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la presencia de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 90% en las primeras horas y se mantendrá alta durante todo el día.

Hoy, 1 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se forme niebla en algunos momentos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.