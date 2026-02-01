El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la lluvia se mantenga ligera, con precipitaciones acumuladas que podrían llegar a 0.6 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% durante los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los residentes y visitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas o impermeables si planean salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad de entre 20 y 36 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 60 km/h en las horas más intensas de la tarde. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre debido a la posibilidad de ráfagas fuertes.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 70% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, aunque la lluvia será principalmente ligera, podrían presentarse momentos de mayor intensidad que podrían generar inquietud en la población.

A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 12 grados y máximas que alcanzarán los 14 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución.

