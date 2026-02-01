El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 14 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones de cielo cubierto, puede generar una atmósfera densa y poco agradable para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que caigan entre 0.3 y 4 mm a lo largo del día, con picos de lluvia más intensos en la tarde, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, donde se prevé una precipitación de hasta 2 mm. Las tormentas también son probables, con un 70% de probabilidad de tormenta en los periodos de la mañana y la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas expuestas. La combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y en la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Los conductores deben tener precaución y estar atentos a las condiciones cambiantes.

En resumen, el día en Nigrán se presenta como un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y tormentas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las condiciones climáticas invitan a optar por actividades en interiores y a estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

