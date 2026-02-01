El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, Mos se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la presencia de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 90% en las primeras horas y se mantendrá alta durante todo el día.

La precipitación será un factor constante, con acumulados que podrían llegar a 4 mm en las horas más intensas de la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Mos necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

A medida que avanza el día, la bruma y la niebla también se harán presentes, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto puede reducir la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 11 a 14 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas de la tarde. Esta velocidad del viento, combinada con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Se espera que el viento sea más fuerte entre las 21:00 y las 23:00, lo que podría generar un ambiente más incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 70% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00 y 13:00 a 19:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas a lo largo del día. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas.

En resumen, el día en Mos se presenta como un día de lluvia constante, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. La combinación de viento, lluvia y niebla hará que sea recomendable permanecer en interiores siempre que sea posible y tomar precauciones si se debe salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.