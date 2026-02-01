El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades significativas de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de lluvia escasa que se intensificarán en las horas posteriores. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 11 y 13 grados . Este rango térmico, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual. La combinación de la humedad y las bajas temperaturas puede resultar en un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 51 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se sale de casa.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 55% hacia la tarde. Esto indica que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían ser acompañadas de actividad eléctrica. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si se encuentran en áreas propensas a inundaciones.

A medida que avance el día, la lluvia se concentrará en periodos específicos, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total. Las horas más críticas para la precipitación se prevén entre la mañana y la tarde, por lo que es aconsejable planificar las actividades en interiores durante esos momentos.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias ante la posibilidad de tormentas y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.