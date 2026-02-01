El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia se mantengan, con precipitaciones que variarán entre 0.1 y 3 mm, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos clave, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Mondariz experimenten lluvias intermitentes. Las lluvias más significativas se prevén entre las 19:00 y 21:00 horas, cuando se espera que la intensidad aumente.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

Durante la mañana, la visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales y reduzcan la velocidad al manejar.

A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán estables, con un leve aumento a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que caiga la tarde, se espera que la temperatura descienda nuevamente, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique.

La probabilidad de tormentas es del 70% en los periodos de mayor actividad de lluvia, lo que podría generar descargas eléctricas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles cambios en las condiciones climáticas.

En resumen, Mondariz experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.