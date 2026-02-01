El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las horas más húmedas, lo que puede generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la lluvia se mantenga ligera, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 milímetro en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 95% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose en un 100% durante la franja horaria de 7 a 13 horas. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Moaña necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur-sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que la bruma y la lluvia escasa afecten la claridad del ambiente, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución a los conductores y peatones.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas podrían mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados , lo que podría ofrecer un respiro a quienes se encuentren en interiores. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantiene en un 55% hacia el final del día, lo que sugiere que no se debe bajar la guardia.

En resumen, el día en Moaña se presenta como uno de lluvia y viento, con temperaturas frescas y alta humedad. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.