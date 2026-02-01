El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados . Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en las horas de la mañana, creará una sensación de frío y humedad que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre. La humedad será más pronunciada en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 57 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la lluvia y la alta humedad. Los vientos más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre y provocar la caída de ramas o pequeños objetos.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Las tormentas podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento en la cantidad de lluvia.

A medida que el día avance, se espera que la intensidad de las lluvias disminuya, pero las condiciones seguirán siendo inestables. La bruma podría aparecer en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. Por lo tanto, se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Los residentes deben estar preparados para un día húmedo y potencialmente tormentoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.