El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con un total acumulado que podría llegar a los 3 mm en las horas más intensas, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 11 y 14 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas, mientras que a medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y a la formación de niebla en algunos momentos, especialmente en la mañana.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 59 km/h en las horas de mayor intensidad, lo que podría generar condiciones de incomodidad y afectar la visibilidad. Las velocidades del viento oscilarán entre 15 y 32 km/h, lo que, combinado con la lluvia, podría hacer que las condiciones sean peligrosas para actividades al aire libre.

A lo largo del día, se prevé que la probabilidad de tormenta se mantenga en torno al 60-75%, lo que indica que podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en la tarde y noche. Esto es un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre o desplazamientos, ya que las tormentas pueden ser acompañadas de ráfagas de viento y lluvia intensa.

Es recomendable que los residentes de Meaño tomen precauciones, especialmente al conducir, debido a la posibilidad de carreteras resbaladizas y visibilidad reducida. Además, se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente. En resumen, el día se presenta como uno de lluvia y viento, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas, lo que sugiere que es mejor permanecer en interiores y evitar actividades al aire libre innecesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.