El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando un 95% en las primeras horas y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente durante la mañana.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 12 grados, descendiendo a 11 grados en las horas centrales del día, y alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero aún así se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 56 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La visibilidad se verá afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y otras actividades. Se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad prudente y estén atentos a las condiciones de la carretera.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 60% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00. Esto indica que podrían producirse tormentas eléctricas, por lo que es aconsejable evitar actividades al aire libre durante este periodo.

En resumen, el día en Marín se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, tormentas y un ambiente fresco y húmedo. Los ciudadanos deben estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.