El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

El día de hoy, 1 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. La temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 9 y 10 grados en la tarde, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y llegando hasta un 94% en las horas más húmedas. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Lalín vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 20:00 y 21:00 horas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la tarde y la noche, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos, aunque no se esperan tormentas severas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 38 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormenta es moderada, con un 55% en las horas de la tarde y la noche, lo que sugiere que, aunque no se anticipan tormentas fuertes, es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas acompañadas de las lluvias.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los ciudadanos estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.