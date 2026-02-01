El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, pero se intensificarán a medida que avance la jornada, especialmente entre las 19:00 y la 01:00, donde se espera que la lluvia sea más persistente.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango térmico, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 99% en las horas más críticas de la mañana. Esta combinación de factores puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la isla que se vistan adecuadamente para enfrentar el día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 60 km/h, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Esta intensidad del viento, sumada a la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad. Por lo tanto, se aconseja precaución al desplazarse, sobre todo en áreas costeras donde el oleaje podría ser más fuerte.

La probabilidad de tormentas es significativa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan entre la 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían registrarse descargas eléctricas, lo que añade un nivel de riesgo adicional a las actividades al aire libre. Es recomendable que se eviten actividades que requieran estar en espacios abiertos durante estos periodos críticos.

A medida que avance el día, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, pero las lluvias continuarán intermitentes hasta bien entrada la noche. Se espera que la bruma se instale en la isla, lo que podría dificultar la visibilidad en algunos momentos. En resumen, hoy será un día de lluvia y viento en A Illa de Arousa, donde la precaución y la preparación serán clave para disfrutar de la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.