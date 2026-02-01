El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de febrero

Hoy, 1 de febrero de 2026, A Guarda se enfrenta a un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a lluvias continuas y, en algunos momentos, intensas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 11 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 90%, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 66 km/h en las horas más intensas de la tarde. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, dificultar la visibilidad. Se espera que las rachas más fuertes se produzcan entre las 21:00 y las 22:00 horas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

A lo largo del día, la lluvia será escasa en algunos momentos, pero se prevén episodios de tormenta, especialmente en la tarde, con una probabilidad de tormenta del 70%. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo a las actividades al aire libre.

Los periodos de lluvia más intensos se concentrarán entre las 19:00 y las 21:00 horas, donde se podrían acumular hasta 4 mm de precipitación. Por la mañana, las lluvias serán más ligeras, con acumulaciones de hasta 2 mm, pero a medida que el día avanza, la intensidad aumentará.

Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y evitar salir a la calle sin un paraguas. Para aquellos que necesiten salir, se aconseja estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier inconveniente. La jornada finalizará con cielos cubiertos y una temperatura que descenderá ligeramente al caer la noche, manteniendo la sensación de frío y humedad en A Guarda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-31T20:52:12.